Chelsea, si punta a rafforzare la difesa: piace Stones del Manchester City

Il Chelsea dovrà rinforzare la sua difesa dopo i 79 gol subiti in tutte le competizioni, e stando alle ultime indiscrezioni del Sunday Mail sarebbe molto interessato a John Stones, difensore del Manchester City. L'ex Everton non rientra più tra i titolari inamovibili di Pep Guardiola e il suo prezzo è destinato a scendere moltissimo. Pare infatti che i Blues stiano preparando un'offerta di 20 milioni di sterline per portarlo a Londra, un prezzo decisamente inferiore rispetto a 50 milioni pagati dai Citizens nel 2016 per prenderlo.