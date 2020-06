Chelsea-Werner, si limano gli ultimi dettagli sulle modalità di pagamento e l'ingaggio

Secondo quanto riportato da The Athletic rimangono da risolvere pochi dettagli riguardanti il trasferimento di Timo Werner al Chelsea. Una riguarda le modalità di pagamento. Il club inglese potrebbe pagare due terzi del cartellino (40 milioni) in estate, mentre l'ultimo terzo (20 milioni) a gennaio. Un altro aspetto da limare è relativo all'ingaggio: non è in discussione la lunghezza, cinque anni, quanto l'ammontare degli emolumenti, che dovrebbero salire di anno in anno arrivando a raggiungere i 9 milioni di sterline (10 milioni di euro) l'anno più bonus.