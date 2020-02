vedi letture

Chelsea, Ziyech è il primo mattone della ricostruzione: in estate rosa rivoltata

Chelsea attivo sul mercato per la prossima stagione. Dopo esser rimasto fermo al palo per costrizione la scorsa estate e per scelta a gennaio, il club londinese ha già ufficializzato per la prossima estate Hakim Ziyech. I blues intendono rivoluzionare la squadra. Secondo quanto riportato dal Sun sono otto i possibili addii: Kepa, Zouma, Alonso, Emerson Palmieri, Jorginho, Barkley, Willian e Pedro. E Frank Lampard si aspetta altri cinque acquisti top: Jan Oblak è l'obiettivo per la porta, Ben Chilwell per la corsia sinistra di difesa, Dayot Upamecano al centro, Jadon Sancho come esterno d'attacco e Timo Werner come punta centrale. Ques'ultimo sembra il giocatore più difficile da convincere: sul tedesco è in vantaggio il Liverpool.