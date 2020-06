Chi è più forte tra Messi e Ronaldo? Un algoritmo risponde: l'argentino vale il doppio

Chi è più forte tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo? È la domanda che da circa due lustri si pongono tutti gli esperti, i tifosi e gli stessi addetti ai lavori, ma alla quale sembra impossibile trovare una risposta. La rivalità sportiva tra i due è una delle più belle della storia del calcio ed entrambi continuano a battere record su record e a macinare vittorie. Il dibattito è infinito e ci sono sempre argomenti a favore dell'argentino o del portoghese; adesso, però nella discussione si è intromesso un inatteso ospite: il "Big Data".

L'algoritmo - L'Università Cattolica di Lovanio, in collaborazione con la società di dati olandese SciSports, ha sviluppato un algoritmo basato sui dati oggettivi che studia il calcio di entrambi, la qualità, le prestazioni e i benefici portati alle squadre nelle quali giocano i due fenomeni. Il metodo in questione analizza tutte le azioni sviluppate in ogni partita e genera un valore finale chiamato "valore delle azioni per stima di probabilità".

Vittoria schiacciante - Il dipartimento di informatica dell'Università di Lovanio ha svolto questa ricerca e ha studiato tutti i dati dei due giocatori, dalla stagione 2013-2014 fino al 2017-2018. E il risultato è schiacciante a favore dell'argentino del Barcellona: secondo lo studio dei Big Data, il valore di Messi in termini di indice VAEP sarebbe quasi il doppio rispetto a CR7, 1,21 a 0,61. Un risultato spiegato dalla maggiore quantità di palloni toccati da Messi, che genera anche più occasioni rispetto al portoghese ed esprime una più alta qualità di giocate.