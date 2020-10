Cinque casi di Covid nel PSV, Schmidt prima del Granada: "Nonostante tutto, vogliamo vincere"

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Granada, il PSV ha riscontrato la positività di tre giocatori ovvero Rosario, Gakpo e Delanghe e di due membri dello staff. Il tecnico Roger Schmidt, ha parlato di questo nel corso della conferenza stampa di presentazione del match: "Stiamo tutti attraversando un momento molto difficile. Tutti dobbiamo prenderci delle responsabilità e dobbiamo prenderci cura sia di noi stessi che degli altri. Per noi del PSV la salute dei nostri giocatori e di chi lavora per il club viene al primo posto. Vogliamo vincere nonostante i casi di coronavirus e la mia testa è concentrata non sugli assenti ma su chi potrà scendere in campo domani".