Clamoroso dall'Argentina: Ronaldinho può tornare a giocare. Il Gimnasia di Maradona ci prova

vedi letture

Ronaldinho torna a giocare a calcio? La clamorosa notizia arriva dall'Argentina, in particolare dal quotidiano El Dia di La Plata, dove assicurano che l'ex numero 10 del Barcellona potrebbe unirsi alla squadra di Diego Maradona. Il brasiliano, che ha pagato la cauzione per uscire di prigione e si trova adesso isolato in un lussuoso albergo ad Asunción in attesa del processo, si era ritirato cinque anni fa. Il Gimnasia era già a un passo dal suo ingaggio nel 2016, quando gli offrì 1,5 milioni per una stagione.