Clamoroso in Olanda, Venlo-Ajax 0-13. Esattamente 10 anni dopo PSV-Feyenoord 10-0

Clamoroso risultato in Eredivisie dove l'Ajax è riuscito a battere 13-0 il Venlo in trasferta. Già il primo tempo si era concluso sullo 0-4 per i lancieri che nella ripresa, complice l'espulsione di Kum che al 53' ha lasciato i padroni di casa in dieci, si sono scatenati andando a segno per altre nove volte. Cinque gol per Traorè, doppietta per Huntelaar ed Ekkelenkamp, un gol a testa per Tadic, Anthony, Martinez e Blind. Ironia del destino, questo successo da doppia cifra arriva esattamente 10 anni dopo lo storico PSV Eindhoven-Feyenoord 10-0. Per la cronaca questo è il successo col massimo scarto per l'Ajax in Eredivisie anche se non il massimo scarto in assoluto per i lancieri, avendo vinto 14-0 contro i lussemburghesi del Differdange, nel 1984. Per la cronaca in quell'incontro fece cinque reti un certo Marco van Basten mentre Ronald Koeman ne fece tre.