Club Brugge, Clement: "Battere lo Zenit? Sono forti e non ho la sfera di cristallo"

Philippe Clement, allenatore del Club Brugge, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro lo Zenit San Pietroburgo, valida per i gironi di Champions League: "Horvath è pronto. Non posso sapere come sta mentalmente ma fisicamente è al top. E' un giocatore che ha grande esperienza, non è un esordiente e per questo giocherà domani. Non ho una sfera di cristallo per vedere cosa accadrà in futuro. Abbiamo analizzato tutti i match e i giocatori che affronteremo. Loro sono una grande squadra con tanti calciatori forti. I pericoli arriveranno da tutte le parti".