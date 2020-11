Colombia-Uruguay 0-3, Bentancur riceve in patria un 9 in pagella. Bocciato Caceres

El uno por uno, così chiamano le pagelle in Sudamerica. Ed ecco come in Uruguay valutano i giocatori della Celeste, capaci di schiantare 0-3 la Colombia in casa dei Cafeteros: su tutti, spicca la prestazione di Rodrigo Bentancur tanto che El Observador gli dà 9 in pagella motivando così la valutazione: "La grande figura dell'Uruguay. Ha messo in scena uno spettacolo straordinario. Dal punto di vista fisico, facendo tutto in mezzo al campo, collaborando sia in difesa che in attacco. Si è sempre mostrato decisivo nelle giocate, dando il via all'azione del secondo gol con un pallone recuperato a metà campo. Tremendo". Molto bene anche Nahitan Nandez (voto 7), sufficiente Godin. Nota stonata Martin Caceres, unico capace di rimediare un'insufficienza (5), così giustificata: "Ha mostrato difficoltà nella marcatura, crescendo comunque nel passare dei minuti. Un giocatore che ha avuto un giorno in meno a disposizione per quel che ha dovuto passare con la Fiorentina e l'Italia, dato che a causa del Covid-19 non lo lasciavano uscire. Ha viaggiato senza consenso perché voleva essere con la Celeste.".