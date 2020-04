Coronavirus, la quarantena di Inaki Williams: "Mia madre mi video-chiama di continuo"

Intervistato da Cadena SER, Iñaki Williams ha raccontato la sua quarantena e anche le sue ambizioni in vista del 2021: "A casa mi alleno, guardo serie come 'La Casa de Papel', sto con la mia ragazza... Mi aspettavo peggio sinceramente. Mia madre invece si annoia e mi fa una video-chiamata ogni tre per due, parliamo molto. È triste vedere la città di Bilbao così, tutta vuota. L'Athletic ci ha fornito degli attrezzi per continuare a tenerci in forma, ma non vedo l'ora di tornare in campo. Se tornerei a giocare senza pubblico? In condizioni di sicurezza sì, ma ora come ora mi sembra difficile pensare di riprendere. Dobbiamo sostenere prima di tutto chi sta dando la sua vita per combattere il Coronavirus e pensare alla salute. Euro 2021? Ormai lo sapete, è quello il mio sogno. Darò tutto me stesso per convincere Luis Enrique a convocarmi", le dichiarazioni dell'attaccante dell'Athletic Club.