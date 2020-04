Coutinho torna in Premier? L'agente: "Nessuna preferenza, tutto possibile per il suo futuro"

Kia Joorabchian, intervistato da Sky Sports News, ha fatto il punto sulla situazione del suo assistito Philippe Coutinho, fantasista di proprietà del Barcellona attualmente in prestito al Bayern Monaco, nel mirino delle big inglesi e non solo: "Non ho alcuna preferenza per il suo futuro, io non provo a spingere nessuno dei miei giocatori verso una squadra piuttosto che un'altra. Tutto è possibile dunque, anche per Coutinho. La domanda da farsi adesso, però, è la seguente: 'Quali saranno le condizioni economiche di tutti i club, Barcellona e società di Premier comprese, alla fine di questa pandemia'?", le sue parole. Il talento brasiliano è, tra i tanti, anche un sogno di mercato dell'Inter.