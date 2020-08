Crystal Palace, Benteke in saldo per arrivare a Sarr. Ma il Watford chiede 40 milioni

vedi letture

Il Crystal Palace è pronto a svendere Christian Benteke. L'attaccante belga, classe 1990, pesa come un macigno sui conti del club londinese: il suo ingaggio di 120.000 sterline a settimana è troppo alto e le Eagles, pur di liberarsene, avrebbero fissato un prezzo di 10 milioni per il cartellino. Una mossa necessaria per alleggerire i conti e puntare con forza all'obiettivo principale della finestra di mercato: Ismaila Sarr, che il Watford appena retrocesso in Championship ha messo in vendita per 40 milioni.