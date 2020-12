Da un van Hooijdonk all’altro. Il Nottingham Forest punta Sydney, figlio di Pierre

vedi letture

Sydney van Hooijdonk potrebbe ripercorrere i passi del padre Pierre e volare in Inghilterra per vestire la maglia di quel Nottingham Forest dove il padre giocò due anni e mezzo a fine anni ‘90 segnando 41 reti in 77 presenze prima di tornare in Olanda per vestire la maglia del Vitesse. Il giovane classe 2000, attualmente in forza al NAC Breda dove ha segnato 14 reti nelle ultime due stagioni, è infatti finito nel mirino del prestigioso club inglese che milita in Championship (la Serie B inglese), ma non solo. Sull’olandese infatti ci sono anche lo Swansea e lo Sheffield Wednesday secondo quanto riferisce Sky Sports.