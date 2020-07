Dani Alves: "Messi non andrà mai via, sarebbe l'errore più grande della storia del Barcellona"

Dani Alves, attuale calciatore del San Paolo, è intervenuto a Radio Catalunya per parlare di una delle sue ex squadre, il Barcellona: "Messi è un vincente, non gli piace perdere ed è normale che si arrabbi. Vuole sempre vincere, come me. Lui è sempre stato il piatto principale, ma noi eravamo gli ingredienti perfetti. La sensazione ora è che deve sempre tirare la squadra da solo. Non se ne andrà mai, cederlo sarebbe l'errore più grande della storia del club", ha dichiarato Alves.