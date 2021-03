Dani Olmo salva la Spagna al 92': "Sono grato a Luis Enrique per la fiducia su di me"

Dani Olmo, autore del gol decisivo per la Spagna che ha consentito alle furie rosse di vincere 2-1 in Georgia ha parlato in conferenza stampa: "Il passaggio di Jodi Alba è stato perfetto. Sentivo i miei compagni che mi dicevano di tirare. Così mi sono girato e ho provato a concludere. Sono stato fortunato che il pallone sia entrato, festeggiare con i miei compagni è stato emozionante. Sono grato a Luis Enrique per la fiducia che ripone in me ogni volta. Per questo cerco di ripagarlo dando sempre il massimo quando sono chiamato in causa. Mi sento bene in questa squadra, siamo un bel gruppo. L'allenatore mi ha detto che posso giocare in ogni ruolo dell'attacco".