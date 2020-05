Darmian: "Rashford mi ha impressionato. In futuro può contendere il Pallone d'Oro a Mbappé"

Nel corso dell'intervista rilasciata al Guardian, il difensore del Parma, Matteo Darmian, ha speso parole d'elogio per Marcus Rashford prevedendo un futuro ricco di soddisfazioni per l'ex compagno di squadra ai tempi del Manchester United: "Rashford può arrivare al livello di Mbappé e vincere il Pallone d'Oro. Ricordo ancora il suo primo allenamento con la prima squadra come fosse ieri. Ho immediatamente pensato: 'Wow, che incredibile giocatore'. Fu impressionante vedere ciò che faceva alla sua età. Se continua a lavorare come ha fatto può vincere il Pallone d'Oro, ne sono convinto".