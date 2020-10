Debutto con la Croazia per Budimir: "Fantastico giocare con Modric e Perisic"

vedi letture

L'ex attaccante di Crotone e Sampdoria Ante Budimir, oggi in forza all'Osasuna, nella giornata di ieri ha debuttato con la maglia della Nazionale maggiore croata nell'amichevole vinta a San Gallo contro la Svizzera. Nel dopopartita, Budimir ha sottolineato l'emozione nel ritrovarsi in campo con alcuni degli eroi del Mondiale russo: "Com'è essere in campo con Luka Modric, Ivan Perisic e altri vicecampioni del mondo? Super! Finora ho avuto la possibilità di inseguire Luka sul campo solo quando abbiamo giocato con il Real ed è stato impossibile prenderlo. E ora giochiamo insieme. Poi è entrato Perisic, che ha vinto il triplete col Bayern Monaco. Quindi, le prime impressioni sono davvero grandi. Non sono più così giovane, ma questo ha significato molto per me come debuttante e ha reso il mio lavoro più facile".