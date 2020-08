Deco: "8-2 del Bayern al Barça risultato poco veritiero. In altre 10 volte non sarebbe successo"

In un'intervista rilasciata al Mundo Deportivo, Deco è tornato a parlare dell'8-2 subito dal Barcellona contro il Bayern Monaco: "Un risultato difficile. Queste sono cose che possono succedere, ma penso che il risultati non rispecchi la realtà della differenza che c'è tra le due squadre. Il Barça nelle ultime stagioni ha mostrato debolezze ed è stato un po' intermittente e questa volta è andato tutto storto. Se avessero giocato 10 volte, questo risultato non si sarebbe più verificato, ma questa volta è successo. Brutto momento per il Barcellona? E' difficile dirlo dall'esterno perché ci mancano le informazioni. Quando hai una generazione che vince da tempo, devi cercare un sostituto a poco a poco, ma a volte non è facile da gestire perché ci sono calciatori che non vogliono venire se non sono protagonisti principali. Penso che ci siano stati acquisti che non sono andati bene e hanno perso anche giocatori importanti come Xavi, Iniesta o Thiago. Il Barça non è stato in grado di rispondere a quegli addii".