Delusione in Germania per la sconfitta del Lipsia: "Il PSG ha alzato le barricate"

vedi letture

I quotidiani tedeschi non hanno preso bene la sconfitta del Lipsia contro il Paris Saint-Germain. La squadra di Nagelsmann ha dominato in lungo e largo, cercando vanamente di pareggiare la rete di Neymar. I commenti del giorno dopo fanno emergere una grande delusione: "Il PSG ha innalzato le barricate", scrive Süddeutsche Zeitung. "Il Lipsia ha dominato la partita, ma il PSG ha ottenuto una vittoria che potrebbe rivelarsi estremamente preziosa".

Sulla stessa linea anche FAZ: "Il Lipsia è sull'orlo della Champions League dopo la sconfitta per 1-0. Nonostante abbia giocato bene, lo sforzo non è stato ricompensato da gol o punti, che alla fine sono decisivi nel calcio".