Deschamps esalta Pogba: "È un leader, fa la differenza. Saggio lasciarlo in panchina"

Il ct della Francia, Didier Deschamps, esalta Paul Pogba. Il centrocampista ha giocato solamente uno spezzone di gara contro la Croazia, subentrando ad Adrien Rabiot a un quarto d'ora dalla fine: "È uno dei leader. Ha la capacità di essere decisivo e di prendere per mano la squadra. Non ha giocato dall'inizio perché non sarebbe stato saggio visto il problema che ha avuto. Indubbiamente è uno dei nostri giocatori più importanti. Certo, ha passato momenti difficili, ma ha la capacità di ritrovarsi. Ha qualità in fase di proposizione della manovra. Senza nulla togliere a quella di centrale di Lucas Digne, ma ha grande abilità, non necessariamente nel saltare l'uomo come faceva in precedenza, quanto quella nel passaggio. Fa decisamente la differenza".