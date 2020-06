Diego Costa condannato a sei mesi per reato fiscale: paga multa salata ed evita il carcere

Diego Costa, attaccante dell'Atletico Madrid, è stato condannato a sei mesi di carcere. Secondo il quotidiano El Mundo, però, il giocatore spagnolo si è dichiarato colpevole di evasione fiscale per 1,1 milioni di euro e pagherà una multa, evitando quindi la prigione.

L'Agenzia delle Entrate lo aveva denunciato per frode fiscale durante il periodo in cui aveva lasciato l'Atletico Madrid per giocare in Inghilterra, con la maglia del Chelsea. Alla fine, Diego Costa ha ammesso parte delle sue colpe, raggiungendo un accordo con il Ministero del Tesoro: pagherà una multa salatissima (507.208 euro, oltre al milione già versato) e non finirà dietro le sbarre.