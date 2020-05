Dinamo Kiev, squalifica di un anno per Besedin: positivo all'antidoping dopo match di EL

vedi letture

Artem Besedin, attaccante della Dinamo Kiev e della Nazionale ucraina, è stato squalificato per un anno dall'UEFA dopo essere risultato positivo a un test antidoping (al Fonturacetam, uno stimolante proibito dalla WADA), effettuato lo scorso 28 novembre dopo la sfida di Europa League contro il Malmoe. La squalifica del 24enne è stata retrodatata al 19 dicembre, quando fu sospeso in via provvisoria, e il giocatore ha deciso di non presentare ricorso. Besedin potrà essere così convocato per Euro 2021 dal CT Shevchenko. In Nazionale ha segnato 2 reti in 12 presenze.