Ufficiale Disastro Algeria, il presidente federale annuncia: "Belmadi non è più il nostro CT"

Djamel Belmadi non è più il commissario tecnico dell'Algeria. Lo ha annunciato il presidente della federazione algerina, Walid Sadi, attraverso i propri canali social: è stato raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto del 47enne allenatore.

"Ho incontrato l'allenatore della Nazionale, il signor Djamel Belmadi, per discutere le conseguenze di questa amara eliminazione, e abbiamo raggiunto un accordo amichevole per sciogliere il nostro legame e interrompere il contratto che legava l'allenatore alla Federazione algerina di calcio. Ringraziamo Jamal Belmadi per tutto quello che ha fatto per la squadra e gli auguriamo buona fortuna per il resto della sua carriera", ha annunciato su X (ex Twitter).

Come nel 2022, l'Algeria è stata eliminata dalla Coppa d'Africa al primo turno dopo la clamorosa sconfitta di ieri contro la Mauritania (1-0). Djamel Belmadi ha vinto la Coppa d'Africa nel 2019 con i Fennecs, la seconda nella loro storia.