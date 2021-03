Domani il Klassiker, Zorc (ds Dortmund): "Negli ultimi anni col Bayern confronti impari"

Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato del Klassiker in programma sabato alle 18.30: "Devo essere sincero: negli ultimi anni, Dortmund e Bayern non si sono affrontati alla pari negli scontri diretti. Guardando la classifica, non sembriamo così lontani dal loro livello ma bisogna ammettere che non abbiamo sempre fatto bella figura contro il Bayern. Nessun rancore, è semplicemente la verità".