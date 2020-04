Dopo il Southampton, anche il City è pronto a tagliare gli stipendi: c'è l'ok di squadra e Guardiola

vedi letture

Il Manchester City, spiega il Daily Mail, è in trattativa avanzata con i propri giocatori per quanto riguarda il taglio degli stipendi che possa permettere al club di superare senza contraccolpi l’emergenza Coronavirus (è stata stimata una perdita, per il periodo, di circa 100 milioni di sterline). Le prime risposte dei giocatori, si legge, sono state positive in tal senso, con molti di loro che si sono messi a disposizione per aiutare la società a pagare al 100% i vari impiegati dei diversi settori. Con i giocatori, hanno già dato il proprio benestare anche Pep Guardiola e il suo staff.