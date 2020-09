Doppio Mané lancia il Liverpool e stende il Chelsea, gli highlights del match di Premier

Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato a Stamford Bridge dove il Chelsea ha ospitato oggi il Liverpool in un match valido per la seconda giornata della Premier League. Vittoria per in Reds (propiziata anche dall’espulsione di Christensen a fine primo tempo) grazie alla doppietta di Mané. Di seguito gli highlights del match.