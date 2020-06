Dortmund, Favre: "Il gesto di Sancho? Non ho visto nulla, non so perché lo abbia fatto"

vedi letture

Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, non si sbilancia sul gesto di Jadon Sancho. L'inglese, autore di una tripletta nel successo del BVB contro il Paderborn, ha mostrato una maglietta con la scritta: "Giustizia per George Floyd", schierandosi apertamente nella lotta contro il razzismo. Il tecnico svizzero, però, ammette: "Io non l'ho visto. Ho sentito dopo la partita che aveva esultato così, con una scritta sulla maglia. Che posso dire? Non so perché lo abbia fatto, non ho visto nulla e non posso giudicare".