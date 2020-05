Dortmund, Hummels amaro dopo il ko con l'ex squadra: "Solo il Bayern può perdere il titolo"

vedi letture

Mats Hummels, difensore del Borussia Dortmund, ha commentato il ko della sua squadra nel Klassiker contro il Bayern: "Non abbiamo giocato male. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non sono state grandi abbastanza. È mancato quel qualcosa in più. E a volte un momento di genialità decide partie come queste. È stato il caso di questa partita. Ora il titolo lo può perdere solo il Bayern. Penso che che tutte le altre squadre sono fuori dalla lotta. Dobbiamo sperare in tre scivoloni nelle restanti tre partite. Se l'opportunità si presenterà, noi ci faremo trovare pronti".