Due giorni perfetti per il calcio inglese: 4 vittorie su 4, 14 gol segnati e 0 subiti

Due giorni perfetti. La Champions League manda in archivio la seconda giornata della fase a gironi con poche sorprese e una certezza assoluta: le formazioni inglesi fanno paura. Quattro vittorie su quattro, per un totale di quattordici gol fatti e zero subiti: Liverpool e Manchester City hanno aperto le danze, battendo rispettivamente Midtjylland (2-0) e Marsiglia(0-3). Ieri, Chelsea e Manchester United hanno fatto addirittura meglio: dopo lo 0-4 con cui i Blues hanno espugnato il campo del Krasnodar, è arrivato il sontuoso 5-0 della squadra di Solskjaer sul Lipsia, capolista in Germania. Anche stavolta, tutti dovranno fare i conti con le rappresentanti di Sua Maestà.