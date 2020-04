Durissimo attacco di Overmars, ds Ajax: "UEFA e Federazione come Trump: contano i soldi"

Duro attacco del ds dell'Ajax, Marc Overmars, alle istituzioni e alle decisioni del calcio internazionale, nel corso di un'intervista rilasciata al Telegraaf in patria. "E' assolutamente incomprensibile che UEFA e KVNB non interrompano definitivamente le competizioni. Sono come Trump una settimana fa: con centinaia di morti ogni giorno, per loro l’economia è più importante della salute”