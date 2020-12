Durissimo scontro tra Villas-Boas e un giornalista: prima le minacce, poi il faccia a faccia

Ad André Villas-Boas non è andata giù la sconfitta di ieri contro il Rennes, ma ancora di più la presenza di alcuni giornalisti in sala stampa. Il tecnico portoghese ha addirittura minacciato uno di essi al termine della conferenza, non accorgendosi di essere ancora nei pressi dei microfoni: "Grazie eh? Continua così, ti prenderò. Se dovessi avere la possibilità di incontrarti... Continua così, va bene", ha detto con tono decisamente alterato. Ma non è finita qui.

L'"incontro" c'è stato - A quanto pare, secondo quanto riportato da RMC Sport, Villas Boas ha poi trovato il giornalista nel parcheggio di Roazhon Park e l'incontro sarebbe stato tutt'altro che amichevole. L'allenatore si è avvicinato al giornalista, premendo il suo viso contro il suo. Ci sarebbero state minacce e insulti e solo l'intervento di Ricardo Carvalho, che ha trascinato via il tecnico, avrebbe evitato conseguenze peggiori. I colleghi hanno riferito quanto accaduto al delegato dell'UJSF (Unione dei giornalisti sportivi francesi). Non è arrivata alcuna comunicazione per il momento, ma i prossimi giorni promettono di essere davvero esplosivi.

La ricostruzione - Dopo la vittoria contro il Monaco nello scorso fine settimana, AVB aveva già espresso pubblicamente il suo malcontento a un collega dello stesso giornale. A quanto pare, sulle colonne de La Provence erano apparsi articoli molto critici sul rendimento del Marsiglia in Champions League e un duro editoriale: "Lavori ancora per La Provence?", aveva chiesto. "Sai che hanno tirato fuori un patetico attacco personale nei miei confronti, e che non l'ho preso molto bene? Ora non è qui quel giornalista, ho grande rispetto per te". Ieri sera a Rennes il giornalista in questione era presente e l'allenatore ha così deciso di regolare i conti direttamente con lui.