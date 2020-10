Duro attacco di Zambrano a Neymar: "Grande giocatore, ma è un pagliaccio e un simulatore"

Il difensore peruviano Carlos Zambrano ha definito Neymar un "pagliaccio" dopo averlo incontrato mercoledì nella sfida di qualificazione a Qatar 2022, vinta dal Brasile per 4-2: "È un grande giocatore, uno dei migliori al mondo, ma per me è un vero pagliaccio", ha dichiarato il giocatore del Boca Juniors al programma televisivo La banda del Chino. Zambrano è stato espulso all'86 ' per una sbracciata su Richarlison e ha anche accusato il fenomeno del Paris Saint-Germain di aver simulato più volte: "Sa bene quello che ha fatto in campo, è un grande giocatore ma cercava il contatto. Si è tuffato quattro o cinque volte in area per spingere l'arbitro a fischiargli un rigore e alla fine ha raggiunto il suo obiettivo: ha conquistato due rigori inesistenti".