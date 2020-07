E' finita la Premier! Ancelotti: "Sconfitta che ci sta, bene Kean. Vogliamo Baines in società"

Ha chiuso con una sconfitta la sua stagione l'Everton, battuto 3-1 in casa dal Bournemouth. Dopo la gara il tecnico dei Toffees Carlo Ancelotti ha detto: "È una prestazione che potevamo aspettarci, era l'ultima partita della stagione e le motivazioni non c'erano. Non siamo felici, ma dobbiamo guardare avanti. I giocatori hanno bisogno di riposo, è stata una stagione intensa e torneremo con più ambizione. A volte la motivazione fa la differenza in campo. Moise Kean ha fatto bene, è giovane e deve migliorare, ma è importante che possa segnare. Dobbiamo essere concentrati, abbiamo tempo per prepararci per la prossima stagione. Lavoreremo sodo per migliorare la squadra. L'idea è chiara. Baines? Ha preso questa decisione di smettere di giocare, ogni Evertoniano deve essere grato a lui, è un esempio fantastico e ha avuto una grande carriera. Vogliamo tenerlo al club, la sua conoscenza è davvero importante".