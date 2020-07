È finita la Premier! Sterling primo inglese a segnare 20 reti col Manchester City dagli anni '70

Raheem Sterling nella storia: l'attaccante classe '94, andato a segno anche nel pokerissimo rifilato oggi al Norwich, è diventato il primo calciatore inglese a segnare 20 gol nel massimo campionato con la maglia del Manchester City da quando Brian Kidd ne aveva fatti 21 (1976-77).

20 - Raheem Sterling has become the first Englishman to net 20 goals in a top-flight campaign for Manchester City since Brian Kidd scored 21 back in 1976-77. Lion. pic.twitter.com/USW83exVdk

