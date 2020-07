E' finita la Premier! Welbeck quarto giocatore aver segnato all'Emirates con tre club diversi

Nella sconfitta per 3-2 del Watford in casa dell'Arsenal, c'è stato il gol Danny Welbeck a segno con la sua ex squadra. L'attaccante è diventato così il quarto giocatore della storia della Premier League ad andare a segno all'Emirates Stadium con tre maglia diverse (Arsenal, Manchester United e Watford), dopo Eduardo da Silva, Dimitar Berbatov e Younes Kaboul.

4 - Danny Welbeck (Man Utd, Arsenal, Watford) has become the fourth player to score a goal at the Emirates Stadium for three different club sides, after Eduardo Da Silva, Dimitar Berbatov and Younes Kaboul. Comeback. pic.twitter.com/lS8JUWCjun

