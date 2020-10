Eintracht Francoforte, Hütter: "Dopo il 3-0 è diventato difficile, il Bayern ha meritato"

Il punteggio finale non lascia possibilità di replica, ma in un pomeriggio praticamente perfetto per il Bayern Monaco, l'Eintracht Francoforte non ha rinunciato a giocare, accusando però il grande divario tecnico con la formazione campione d'Europa. Al termine della gara, il tecnico delle Aquile Adi Hütter ha commentato la prestazione della squadra:

"Congratulazioni al Bayern Monaco - riporta Fcbayern,com - per la meritata vittoria. Abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo e abbiamo vinto molti contrasti. Tuttavia, mi ha infastidito non aver sfruttato al meglio le pause che il Bayern ci ha offerto. Dopo il 3-0 è diventato molto difficile, quindi il Bayern ha meritato di vincere".