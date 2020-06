Eintracht, Hutter sfida il Bayern: "Mi sono emozionato rivedendo la finale del 2018"

Adi Hutter, tecnico dell'Eintracht Francoforte, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bayern Monaco, semifinale di Coppa di Germania, in programma questa sera: "Ora sorriderai, ma ieri ho visto in TV la partita del 2018 a Berlino (finale di Coppa di Germania vinta dall'Eintracht contro il Bayern, ndr). Mi sono emozionato. Ma abbiamo anche analizzato la gara di tre settimane fa a Monaco. Non c'è stato molto tempo per preparare questa partita. Ci siamo concentrati su alcuni errori di quella gara. In questo modo abbiamo preparato la partita".