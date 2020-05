'El Loco' Gatti è guarito dal Coronavirus: "I dottori mi hanno detto che ho rischiato di morire"

Hugo Gatti, meglio conosciuto come 'El Loco Gatti', ha sconfitto il Coronavirus. Questo il racconto dell'ex portiere argentino ai microfoni della trasmissione El Chiringuito de Jugones: "I dottori mi hanno detto che ho rischiato di morire. Eppure non ho mai sentito dolore, buttavo via le pasticche e le infermiere se ne accorgevano. È stata dura restare in ospedale per 11 giorni, all'inizio era andato a fare un semplice controllo e mi sono ritrovato ricoverato", le parole del 75enne.