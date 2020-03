Emergenza Coronavirus, anche Hudson-Odoi del Chelsea è risultato positivo al Covid-19

Il Chelsea ha comunicato ufficialmente che anche il suo tesserato Callum Hudson-Odoi è risultato positivo al test per il Coronavirus. Il club londinese aveva sospeso la seduta di allenamento nella giornata di ieri senza fornire ulteriori dettagli, che sono poi emersi in nottata assieme alla conferma dell’esito del test al quale si è sottoposto il giovane attaccante dei Blues. In mattinata sono attese decisioni da parte della FA sulle contromisure che anche la Premier League sarà chiamata a prendere per fronteggiare lo stato di emergenza Covid19.