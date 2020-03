Emergenza Coronavirus. Arsenal, l'ad Venkatesham: "La salute del pubblico è la nostra priorità"

Vinai Venkatesham, amministratore delegato dell'Arsenal, commenta così la notizia della positività al COVID-19 da parte del Manager dei Gunners Mikel Arteta: "La salute delle persone e del pubblico è la nostra priorità. I nostri pensieri sono con Mikel che è deluso ma di buon umore. Stiamo dialogando attivamente con tutte le persone interessate per gestire questa situazione in modo appropriato e non vediamo l'ora di tornare all'allenamento e giocare non appena i consigli medici lo consentiranno. "