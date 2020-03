Emergenza Coronavirus - Barcellona, Piqué: "Situazione difficile ma ne usciremo insieme"

Il giocatore del Barcellona Gerard Piqué ha parlato così della lotta al Coronavirus: "Non è facile, ma usciremo insieme. Viviamo in una situazione molto difficile e fare qualcosa di simile a ciò che La Liga sta facendo ci fa sentire molto orgogliosi. Non solo i giocatori, ma anche i club e i fan per aver contribuito a questo L aLiga Santander Fest. Chiunque può contribuire con il loro granello di sabbia ed eccoci qui, felici di partecipare a tale iniziativa", ha spiegato riferendosi all'iniziativa presa da La Liga che ha riunito artisti e calciatori per raccogliere fondi contro la malattia.