Emergenza Coronavirus. Bayern, Goretzka: "I medici lottano, noi restiamo uniti"

vedi letture

"In un momento in cui stiamo effettivamente lottando per obiettivi, punti e campionati, i medici stanno combattendo per la nostra salute. Restiamo uniti e aiutiamo coloro che hanno bisogno del nostro aiuto. Soprattutto restando a casa, tranne per appuntamenti dal medico o la spesa. Prendetevi cura di voi e rispettate l regole. Non vedo l'ora di vedervi sani allo Stadio", così il centrocampista del Bayern Monaco Leon Goretzka ha invitato i cittadini e i tifosi a combattere il coronavirus in un momento di totale emergena.