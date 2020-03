Emergenza Coronavirus, L'Equipe e il cestista contagiato Gobert: "Eroe, malgrado se stesso"

vedi letture

Il primo contagiato da virus Covid-19 in NBA è stato Rudy Gobert, cestista francese degli Utah Jazz, che prima di contrarre la malattia aveva scherzato col fuoco, toccando microfoni in conferenza stampa in maniera provocatoria verso chi temeva uno stop della competizione per l'epidemia che, nel frattempo, in Europa si stava già espandendo. "Eroe, malgrado se stesso", titola oggi L'Equipe, ricordando come l'opinione americana lo veda come colui che ha lanciato l'allerta.