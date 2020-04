Emergenza Coronavirus. Il cileno Jimenez: "Anche qui siamo a casa, tutti in quarantena"

L'ex giocatore della Fiorentina, il cileno Luis Jimenez, gioca ora in patria al Palestino. Firenzeviola.it lo ha contattato per parlare con lui della lotta al Coronavirus in Cile. "Qua siamo tutti in quarantena, un po' come sta succedendo in molte parti del mondo. Stiamo iniziando la quarta settimana a casa e non è semplice perché è una situazione strana, ma sono convinto che sia più complicato per i bambini che per noi adulti. La mia famiglia sta bene e quello è l'importante: non uscire è necesario per non arrivare a livelli troppo alto di contagi".

Sulla Fiorentina di oggi. "L'arrivo del presidente Commisso ha sicuramente portato i tifosi viola ad avere tanto entusiasmo e credere di riuscire a stare nelle posizioni nobili della classifica. Da ex giocatore è quello che mi auguro anche io. Mi piace tanto Federico Chiesa, per me è sicuramente un top player".