Emergenza Coronavirus, il Watford per il sociale: tesserati chiamano gli abbonati anziani

Anche il Watford segue l'esempio dell'Everton. L'allenatore del club londinese, Nigel Pearson, e alcuni giocatori del club hanno telefonato agli abbonati di età superiore ai 65 anni per informarsi sul loro stato di salute. È una delle iniziative adottate dall'inizio di questo mese, per far fronte alla diffusione del coronavirus e aiutare la comunità, in particolare i tifosi che ne hanno più bisogno.