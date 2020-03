Emergenza Coronavirus, in Argentina l'AFA trasforma una palestra in ospedale da campo

L'Argentina conta finora 18 decessi per Coronavirus e 690 infetti. La crisi si sta inasprendo anche a quelle latitudini e il Governo si prepara a combatterlo con l'aiuto di vari settori, calcio compreso. Con un comunicato ufficiale, l'AFA (Federazione argentina) ha reso noto di aver meso a disposizione e già preparato la palestra nel Complesso di Ezeiza per ospitare i soggetti infetti in quarantena. L'ospedale da campo è pronto, ufficialmente da ieri, con 120 letti a disposizione. Ovviamente tutto secondo le norme rese note dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Di seguito alcune foto della palestra in allestimento, risalenti a giovedì scorso e rese pubbliche ancora dall'AFA.