Emergenza Coronavirus, lo Star chiude la Premier League: "Finita"

"Finito". Il campionato. Almeno per il Manchester City, ma chissà che non valga lo stesso per tutta la Premier League. Il tabloid Star, nella sua edizione domenicale, titola così e scrive che i Citizens si rifiuteranno di giocare finché non sarà garantita la salute di tutti al 100%. Lucchetto chiuso in prima pagina e un futuro che sembra lontano dal calcio giocato se la pandemia non sarà frenata.