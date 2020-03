Emergenza Coronavirus, Pres. Argentina: "Non tremerò se dovrò prolungare la quarantena"

Alberto Fernandez, Presidente della Repubblica d'Argentina, non esclude nuove restrizioni per combattere la pandemia da Coronavirus nel suo Paese: "Non mi tremeranno le mani se dovrò prolungare la quarantena a beneficio di tutti gli argentini. Se qualcuno non la rispetterà, lo arresteremo e risponderà davanti alla giustizia. Tanti non hanno ancora la consapevolezza del rischio di quest'emergenza, è questo ciò che mi preoccupa di più oggi", le sue parole a Telefé.