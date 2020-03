Emergenza Coronavirus, Sisto viola la quarantena e ora rischia sanzione dal Celta Vigo

vedi letture

Pione Sisto ha violato la quarantena per tornare in patria, in Danimarca, con un viaggio da 3000 chilometri in auto. Ora, secondo Tiempo de Juego, non avendo avuto il permesso del Celta Vigo, l'attaccante rischia una sanzione disciplinare importante da parte del club spagnolo.