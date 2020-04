Emergenza Coronavirus, Smolov viola la quarantena per il compleanno della fidanzata

Dopo Pione Sisto, anche Fedor Smolov rompe la quarantena del Celta Vigo senza aver avuto il permesso da parte della società. Il giocatore è volato in Russia con un volo privato, parlando di motivazioni personali. Motivazioni che, come sottolinea la stampa spagnola, coincidono con il compleanno della sua fidanzata, la nipote dell’ex presidente russo Boris Eltsin che nel corso del mese di aprile raggiungerà la maggiore età (aveva fatto molto discutere nei mesi scorsi la proposta di matrimonio alla ragazza ancora minorenne, anche perché Smolov di anni ne ha 30). Come riportato da Radio Galega, il giocatore ha comunque chiesto il permesso al club - a differenza di Sisto - che però non ha potuto concederglielo perché mancava l’autorizzazione da parte della Liga. Smolov dovrebbe dunque cavarsela con una semplice multa.